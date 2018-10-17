2018-10-17T11:14:11+03:00
Происшествия

В ГИБДД Кемерова рассказали о состоянии сбитой троллейбусом девушки

Несовершеннолетняя горожанка перебегала дорогу на красный свет
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове троллейбус сбил несовершеннолетнюю девушкуВ Кемерове троллейбус сбил несовершеннолетнюю девушкуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Стали известны подробности аварии на улице Терешковой в Кемерове, где была сбита несовершеннолетняя девушка. Оказалось, что горожанка перебегала дорогу на красный свет.

Дорожный инцидент произошел в 11.50 в районе дома №33 на улице Терешковой. Здесь в районе остановки «Пищевой техникум» троллейбус №3 сбил девушку 2001 года рождения.

- Троллейбус двигался по улице Терешковой со стороны проспекта Ленина и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Девушка двигалась справа налево по ходу движения троллейбуса. Ее доставили в областную клиническую больницу. У пациентки диагностировали переломы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, она находится на стационарном лечении, - рассказали «Комсомолке» подробности аварии.

Сотрудники ведомства просят пешеходов переходить проезжую часть только по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, пешеходам напоминают о необходимости пользоваться световозвращающими приспособлениями.

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