В Кузбассе ищут мошенницу, обманувшую пятерых на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-17T11:43:46+03:00

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В Кемеровской области полицейские разыскивают подозреваемую в серии мошенничеств женщину. От ее действий пострадали пятеро кузбассовцев, которые лишились полумиллиона рублей.

По информации ГУ МВД региона, аферистка представлялась предпринимательницей и просила денег в долг – женщине якобы нужно было выкупить арестованный груз. В настоящее время установлено, что от ее действий уже пострадали пять человек из Кемерова, Киселевска, Белова и Топок. В общей сложности пострадавшие передали ей около 500 тысяч рублей.

Приметы: славянской внешности, лицо овальное, лоб широкий, рост 155-165 сантиметров. На вид женщине 45-55 лет, среднего телосложения, волос черный с пробором посередине. На момент совершения преступлений была одета в пуховик серого цвета, возможно, двухсторонний (черного цвета), темно-синие штаны, черно-серые кроссовки с вставками белого цвета. С собой у нее была женская сумка черного цвета. Может быть в очках в оправе темного цвета круглой формы.

Граждан, которым что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-52-50-29, 35-99-04, 32-73-73 или 39-07-36.