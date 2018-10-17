2018-10-17T13:17:56+03:00
Общество

Пьяный житель Мысков вызвал полицейских, чтобы уехать с ними домой

У мужчины не было денег на такси
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Мысках пьяный местный житель вызвал полицейских, думая, что те отвезут его домой. Мужчина солгал, что его избили и обокрали.

В дежурную часть поступил сигнал от мужчины, который сообщил, что возле кафе его избили и украли у него золотую цепочку. Прибывшие на место полицейские обнаружили около заведения нетрезвого горожанина. Мужчина признался, что у него не оказалось денег на такси, после чего он решил позвонить в «02». Местный житель надеялся, что сотрудники отвезут его домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за ложный вызов. По решению мирового судьи житель Мысков должен заплатить тысячу рублей штрафа. Также горожанин должен возместить расходы полиции на отработку выезда – еще порядка двух тысяч рублей.

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