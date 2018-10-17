В Новокузнецке школьницы помогли пятилетнему ребенку вернуться домой

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-17T13:30:44+03:00

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В Новокузнецке две школьницы помогли пятилетнему мальчику вернуться домой. Ребенок катался по городу на велосипеде и потерялся.

Около 19.00 вторника в дежурную часть полиции обратились две школьницы. Они привели пятилетнего мальчика, которого в слезах обнаружили на аллее в парке. Ребенок рассказал, что с другом катался на велосипеде. После того, как товарищ уехал, мальчик не смог сориентироваться и найти дорогу домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские установили место жительства ребенка. Оказалось, что мать даже не заметила пропажу сына. Она пояснила, что он отправился гулять во двор, а его местонахождение женщина не проконтролировала. В отношении новокузнечанки был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Женщина должна будет заплатить 500 рублей штрафа.