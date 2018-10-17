В Кузбассе рецидивисты обворовывали и сжигали дачные дома

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-17T14:06:21+03:00

Ущерб от их действий составил около 700 тысяч рублей

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В Кузбассе двое рецидивистов обворовывали дома, а затем сжигали их, чтобы скрыть следы. Нанесенный их действиями ущерб составил порядка 700 тысяч рублей.

В конце августа в полицию Новокузнецкого района поступили заявления от владельцев дачных участков в деревне Есаулка и поселке станции Курегеш. Они сообщили, что их садовые дома обворовали и сожгли. В первом случае сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей, во втором – 200 тысяч.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Новокузнецкого района 27 лет и 41 года. Сообщники проникали в дома и забирали из них имущество, которое затем сдавали в комиссионные магазины или продавали. А сами дома мужчины поджигали с помощью подручных средств – так они хотели скрыть улики, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за кражи и уничтожение имущества.