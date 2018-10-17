2018-10-17T14:21:06+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи

Взрыв в политехническом колледже унес жизни 10 человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи людей.

«Сегодня в Керчи произошла страшная трагедия. В результате взрыва в Политехническом колледже погибли и пострадали люди. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким.

К сожалению, мы знакомы со смертью невинных людей. Мы разделяем твою боль, Керчь. Кузбасс с вами», - написал Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия в колледже Керчи произошла утром 17 октября. Около 11.25 в коридоре учебного заведения прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 10 человек, еще 50 пострадали. По одной из версий произошедшее в Керчи считают терактом.

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