Житель Кузбасса разгромил автомат с игрушками гвоздодером

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-17T14:41:03+03:00

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В Прокопьевске местный житель гвоздодером разгромил автомат с игрушками и забрал из купюрообменника выручку. Мужчина освободился из тюрьмы в августе этого года.

Около 20.00 в дежурную часть поступил сигнал об ограблении из местного супермаркета. Полицейские выяснили, что в магазин вошел мужчина и стал гвоздодером крушить установленный на входе автом с игрушками. В результате ему удалось открыть купюрообменник и забрать из него выручку, которая составила тысячу рублей.

По описанию внешности «крушилы» полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина вышел на свободу в августе этого года, а после разгрома автомата с игрушками несколько дней прятался у знакомых, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».