В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-17T16:01:11+03:00

Мужчина воровал вещи из офисов и тратил вырученные деньги на подарки даме сердца

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В Кемерове вор прятался от полицейских в плательном шкафу своей возлюбленной. Мужчина крал из офисов ноутбуки, оставленные без присмотра.

В дежурную часть полиции Рудничного района обратился сотрудник одного из офисных центров. Он заявил, что неизвестный проник в его кабинет и украл и него ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей.

Сотрудникам удалось задержать подозреваемого. Ранее судимый 30-летний местный житель находился в квартире своей возлюбленной – мужчина прятался от полицейских в плательном шкафу.

В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен еще к трем аналогичным преступлениям.

- В торговых центрах города он похищал имущество продавцов – оставленные без присмотра кошельки, мобильные телефоны и ноутбуки. Гаджеты задержанный продавал прохожим, а вырученные деньги тратил на подарки возлюбленной. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража».