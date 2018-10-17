В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной
В Кемерове вор прятался от полицейских в плательном шкафу своей возлюбленной. Мужчина крал из офисов ноутбуки, оставленные без присмотра.
В дежурную часть полиции Рудничного района обратился сотрудник одного из офисных центров. Он заявил, что неизвестный проник в его кабинет и украл и него ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей.
Сотрудникам удалось задержать подозреваемого. Ранее судимый 30-летний местный житель находился в квартире своей возлюбленной – мужчина прятался от полицейских в плательном шкафу.
В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен еще к трем аналогичным преступлениям.
- В торговых центрах города он похищал имущество продавцов – оставленные без присмотра кошельки, мобильные телефоны и ноутбуки. Гаджеты задержанный продавал прохожим, а вырученные деньги тратил на подарки возлюбленной. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении кемеровчанина возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража».