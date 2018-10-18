2018-10-18T03:45:06+03:00
Происшествия

В Кузбассе охранник два года платил за сотрудничество директору санатория

За это время мужчина передал в виде взяток 504 тысячи рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе представитель охранного предприятия порядка двух лет давал взятки директору санатория и ее юристу. Мужчина оплачивал успешное продолжение сотрудничества.

По версии следствия, охранное предприятие несколько лет предоставляло свои услуги одному санаторию. Когда возникла необходимость заключить новый договор, 47-летний мужчина, который фактически осуществлял функции директора данной охранной фирмы, предложил руководителю санатория продолжить сотрудничество. Последняя согласилась и предложила обсудить все нюансы с ее юристом.

- Представителям охранного предприятия юрист пояснила, что если ее юридической конторе будет ежемесячно поступать определенная сумма денег за якобы оказание юридических услуг, то победа в конкурсе им будет обеспечена, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Директор выполнила свое условие сделки и обеспечила победу данного охранного предприятия на конкурсе. Представитель охранной фирмы, в свою очередь, с января 2016 по декабрь 2017 ежемесячно переводил 45 тысяч рублей на счета юридической конторы. Причем 21 тысяча из этой суммы передавалась директору санатория. За период сотрудничества 47-летний представитель охранной компании передал 504 тысячи рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Дело передано в суд.

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