«Людей плохо информируют о действиях местных властей»: Сергей Цивилев совершил объезд Топкинского района

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-18T04:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Цивилев вместе с командой Топкинского района совершил еженедельный объезд территорий. В ходе встреч с местными жителями губернатор Кузбасса отметил, что людей плохо информируют о действиях местных властей.

«Вопросов задавали много: отсутствие рабочих мест, игровые площадки, дороги, нехватка специалистов в больницах и так далее. Во время разговора стало ясно, людей плохо информируют о действиях местных властей. Поручил главе района провести встречу с жителями и обсудить с ними, что делается в муниципалитете сейчас и что запланировано», - написал Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель региона отметил, что объезд Топкинского района наглядно показал необходимость в таком формате общения с властями. Люди могут рассказать о проблеме лично и показать объекты, нуждающиеся во внимании администрации.

Напомним, 8 октября на аппаратном совещании губернатор поручил главам территорий Кемеровской области еженедельно объезжать свои населенные пункты. Он также отметил, что будет участвовать в объездах лично и привлекать своих заместителей.