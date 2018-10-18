2018-10-18T04:55:18+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса из-за выпивки сбросил собутыльника с балкона

Мужчина скончался
Екатерина БОРМОТОВА
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Потерпевший отказался давать приятелю денег на добавкуПотерпевший отказался давать приятелю денег на добавкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Яшкинском районе местный житель сбросил своего знакомого, в чьей компании он распивал алкоголь, с балкона второго этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел в июле. 39-летний житель Яшкинского района вместе с 52-летнем приятелем распивал спиртное в квартире знакомых. Когда алкоголь закончился, он попросил товарища дать денег на добавку, но получил отказ. После этого мужчины вышли на балкон для разговора, где между ними случилась словесная перепалка. В ходе нее зачинщик сбросил приятеля с балкона второго этажа.

После случившегося мужчина вернулся в квартиру и сообщил о произошедшем хозяевам жилища, которые вызвали скорую помощь. До приезда врачей они оказывали первую помощь пострадавшему, а совершивший преступление мужчина скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Полицейские задержали злоумышленника – свою вину он признал частично. Мужчина заявил, что вместе с погибшим они неоднократно распивали спиртное в этой квартире, причем товарищ несколько раз сам спрыгивал с балкона, не получив при этом никаких травм.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело передано в суд.

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