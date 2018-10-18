2018-10-18T05:11:21+03:00
Общество

В Топках реконструируют памятник землякам, павшим в Великой Отечественной войне

Цивилев поручил главе района разработать проект реконструкции до конца года
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

Во время объезда территорий Топкинского района Сергей Цивилев поручил главе Азату Абдуллину разработать проект реконструкции памятника землякам, которые пали на полях сражений в Великой Отечественной войне. Данный проект должен быть разработан до конца этого года.

В среду, 17 октября, губернатор Кузбасса принял участие в еженедельном объезде территорий региона. В этот раз Цивилев осмотрел Топкинский район. Первой остановкой автобуса с логотипом «Кузбасс. Время быть первыми» стал парк, расположенный в центре Топок. Здесь находится памятник павшим воинам, который нуждается в капитальном ремонте и современном дизайне. По поручению губернатора глава Топкинского района Азат Абдуллин должен разработать проект его реконструкции до конца 2018 года.

- Обязательно провести обсуждение проекта парка с жителями. Они сами готовы помогать вам и участвовать в улучшении и преобразовании территорий района, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Во время своей поездки губернатор отметил, что людей мало информируют о действиях местных властей. Поэтому уже завтра, 19 октября, в ДК «Цементник» глава Топкинского района проведет встречу с жителями. В совещании будут участвовать и специалисты областной администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове из-за ярмарки ограничат проезд и стоянку
Кемеровчане смогут попробовать блюда немецкой кухни
В Кемерове продолжается осенняя уборка
В Кемерове прошел патриотический субботник
Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников
За неделю более 15 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ
Рядом с элитными кемеровскими новостройками ночью горел частный дом
Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре
В Кузбассе пьяный рецидивист забрался ночью в детский сад
Житель Кемерова нашел возле рынка опасный баллон
В Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на животе
Житель Кузбасса из-за выпивки сбросил собутыльника с балкона
«Людей плохо информируют о действиях местных властей»: Сергей Цивилев совершил объезд Топкинского района
В Кузбассе охранник два года платил за сотрудничество директору санатория
В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной
Житель Кузбасса разгромил автомат с игрушками гвоздодером
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
В Кузбассе рецидивисты обворовывали и сжигали дачные дома
В Новокузнецке школьницы помогли пятилетнему ребенку вернуться домой
Пьяный житель Мысков вызвал полицейских, чтобы уехать с ними домой
Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя
В Кузбассе ищут мошенницу, обманувшую пятерых на полмиллиона рублей
В ГИБДД Кемерова рассказали о состоянии сбитой троллейбусом девушки
В Кемерове припаркованный на путях автомобиль парализовал движение трамваев