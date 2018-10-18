В Топках реконструируют памятник землякам, павшим в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 05:11 2018-10-18T05:11:21+03:00

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Во время объезда территорий Топкинского района Сергей Цивилев поручил главе Азату Абдуллину разработать проект реконструкции памятника землякам, которые пали на полях сражений в Великой Отечественной войне. Данный проект должен быть разработан до конца этого года.

В среду, 17 октября, губернатор Кузбасса принял участие в еженедельном объезде территорий региона. В этот раз Цивилев осмотрел Топкинский район. Первой остановкой автобуса с логотипом «Кузбасс. Время быть первыми» стал парк, расположенный в центре Топок. Здесь находится памятник павшим воинам, который нуждается в капитальном ремонте и современном дизайне. По поручению губернатора глава Топкинского района Азат Абдуллин должен разработать проект его реконструкции до конца 2018 года.

- Обязательно провести обсуждение проекта парка с жителями. Они сами готовы помогать вам и участвовать в улучшении и преобразовании территорий района, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Во время своей поездки губернатор отметил, что людей мало информируют о действиях местных властей. Поэтому уже завтра, 19 октября, в ДК «Цементник» глава Топкинского района проведет встречу с жителями. В совещании будут участвовать и специалисты областной администрации.