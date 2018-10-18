В Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на животе

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-18T05:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Линейным отделом МВД России на станции Белово устанавливается местонахождение без вести пропавшего Токарева Ивана Макаровича 1959 года рождения.

Известно, что Иван Токарев гостил у своей родственницы в поселке Бачатском. 2 сентября 2015 года он на автомобиле уехал к себе домой, в село Сосновку Заринского района Алтайского края, однако домой он так и не вернулся. Со 2 сентября о местонахождении Ивана Токарева ничего не известно, также мужчина не выходил на связь с родными и близкими.

Приметы пропавшего: на вид около 60 лет; рост 170 сантиметров худощавого телосложения; волос седой, короткий; носит усы.

Особые приметы: на животе от груди до пупка шрам размером примерно 10-15 сантиметров.

В день исчезновения мужчина был одет в ветровку серого цвета, олимпийку темно-синего цвета, с желтыми вставками, на молнии белого цвета; рубаху голубого цвета, брюки темно-зеленого цвета, туфли черного цвета, кепку драповую черного цвета.

Если вам известно местонахождение или судьба Ивана Токарева после 2 сентября 2015 года, сообщите об этом родным и близким или в полицию.

Сделать это можно по телефону 8(384-52) 9-25-49-дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8(384-52) 9-36-78, 8-913-422-03-27 отделение уголовного розыска.