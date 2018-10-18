2018-10-18T05:53:58+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на животе

Житель Алтайского края пропал в Бачатском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: ЛО МВД России по Кемеровской областиФото: ЛО МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Линейным отделом МВД России на станции Белово устанавливается местонахождение без вести пропавшего Токарева Ивана Макаровича 1959 года рождения.

Известно, что Иван Токарев гостил у своей родственницы в поселке Бачатском. 2 сентября 2015 года он на автомобиле уехал к себе домой, в село Сосновку Заринского района Алтайского края, однако домой он так и не вернулся. Со 2 сентября о местонахождении Ивана Токарева ничего не известно, также мужчина не выходил на связь с родными и близкими.

Приметы пропавшего: на вид около 60 лет; рост 170 сантиметров худощавого телосложения; волос седой, короткий; носит усы.

Особые приметы: на животе от груди до пупка шрам размером примерно 10-15 сантиметров.

В день исчезновения мужчина был одет в ветровку серого цвета, олимпийку темно-синего цвета, с желтыми вставками, на молнии белого цвета; рубаху голубого цвета, брюки темно-зеленого цвета, туфли черного цвета, кепку драповую черного цвета.

Если вам известно местонахождение или судьба Ивана Токарева после 2 сентября 2015 года, сообщите об этом родным и близким или в полицию.

Сделать это можно по телефону 8(384-52) 9-25-49-дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8(384-52) 9-36-78, 8-913-422-03-27 отделение уголовного розыска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове из-за ярмарки ограничат проезд и стоянку
Кемеровчане смогут попробовать блюда немецкой кухни
В Кемерове продолжается осенняя уборка
В Кемерове прошел патриотический субботник
Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников
За неделю более 15 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ
Рядом с элитными кемеровскими новостройками ночью горел частный дом
Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре
В Кузбассе пьяный рецидивист забрался ночью в детский сад
Житель Кемерова нашел возле рынка опасный баллон
В Топках реконструируют памятник землякам, павшим в Великой Отечественной войне
Житель Кузбасса из-за выпивки сбросил собутыльника с балкона
«Людей плохо информируют о действиях местных властей»: Сергей Цивилев совершил объезд Топкинского района
В Кузбассе охранник два года платил за сотрудничество директору санатория
В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной
Житель Кузбасса разгромил автомат с игрушками гвоздодером
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
В Кузбассе рецидивисты обворовывали и сжигали дачные дома
В Новокузнецке школьницы помогли пятилетнему ребенку вернуться домой
Пьяный житель Мысков вызвал полицейских, чтобы уехать с ними домой
Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя
В Кузбассе ищут мошенницу, обманувшую пятерых на полмиллиона рублей
В ГИБДД Кемерова рассказали о состоянии сбитой троллейбусом девушки
В Кемерове припаркованный на путях автомобиль парализовал движение трамваев