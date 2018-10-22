2018-10-22T08:01:35+03:00
Общество

Первый замгубернатора Кузбасса покинул свой пост

Владимир Чернов стал главой Междуреченска
Кирилл ЧАЩИН
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Владимир Чернов покинул кресло первого заместителя губернатораВладимир Чернов покинул кресло первого заместителя губернатораФото: Кирилл ЧАЩИН
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Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов ушел в отставку со своей должности. С 20 октября он приступил к исполнению обязанностей главы Междуреченского городского округа.

«Владимир Чернов — опытный управленец, хозяйственник со стратегическим мышлением, хорошо знакомый с работой главы муниципалитета. Междуреченский городской округ — это ответственный участок работы. Губернатор поставил перед Владимиром Черновым серьезные задачи — приступить к решению проблемных вопросов в здравоохранении и социальной сфере, развивать экономический потенциал округа, его инвестиционную и туристическую привлекательность, войти в тройку лучших малых городов Российской Федерации», – говорится на сайте администрации Кемеровской области.

Напомним, что также в среду стало известно об отставках начальников двух областных департаментов. Уволились начальник департамента лесного комплекса Геннадий Липатов и начальник департамента по охране объектов животного мира Павел Степанов.

В 2016 году Владимир Чернов был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям. Затем, в этом же году, он получил кресло первого замгубернатора. С 2011 по 2016 год Чернов был главой Анжеро-Судженска.

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