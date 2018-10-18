2018-10-18T05:48:44+03:00
Происшествия

Житель Кемерова нашел возле рынка опасный баллон

На месте работает служба газа
Екатерина БОРМОТОВА
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На Радуге около Губернского рынка кемеровчанин обнаружил опасный баллонНа Радуге около Губернского рынка кемеровчанин обнаружил опасный баллонФото: Ирина АВТУШКО
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В Кемерове местный житель обнаружил возле рынка опасный баллон. На место прибыли специалисты службы газа.

Сигнал о том, что около Губернского рынка в Рудничном районе находится опасный баллон, поступил в кемеровскую полицию утром четверга, 18 октября. На место выехали несколько машин службы газа.

В редакцию «Комсомольской правды» прислали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что в районе рынка стоят несколько машин службы «04», а также некоторая емкость.

- Я стояла на остановке на рынке, когда услышала сигнал сирены. По проспекту Шахтеров ехала машина с номером «04», которая потом повернула к территории рынка – там уже стояла пожарная машина. Вышли работники в спецодежде, вытащили какие-то баллоны. Часть горожан даже не стали садиться в транспорт, чтобы посмотреть, что происходит, - рассказала «Комсомолке» кемеровчанка Ирина.

Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе города, на месте была обнаружена емкость для перевозки азота. Подробности происшествия устанавливаются.

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