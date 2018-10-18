В Кузбассе пьяный рецидивист забрался ночью в детский сад

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-18T06:06:16+03:00

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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, который проник в детский сад.

Сигнал тревоги из новокузнецкого детского сада поступил на пульт вневедомственной охраны поздно вечером. Когда бойцы Росгвардии прибыли к дошкольному заведению, их встретила сторож садика. Женщина объяснила, что услышала, как в здании разбилось стекло, а потом заметила в садике незнакомца. Гвардейцы тут же принялись осматривать помещения садика. Когда они дошли до разбитого окна, из него выпрыгнул мужчина и попытался скрыться. Однако убежать от стражей порядка ему не удалось: мужчину задержали и надели на него наручники.

Злоумышленником оказался 41-летний новокузнечанин, который находился в федеральном розыске. Он уже был не раз судим за кражи, а теперь вот решил разбить стекло и побывать в детсаде. Мужчина был пьян и так и не смог внятно объяснить, зачем ему это было нужно.

Вскоре на место преступления прибыли сотрудники полиции – им-то бойцы Росгвардии и передали рецидивиста.