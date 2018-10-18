2018-10-18T06:06:16+03:00
Происшествия

В Кузбассе пьяный рецидивист забрался ночью в детский сад

Мужчина и сам не знал, зачем сделал это
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, который проник в детский сад.

Сигнал тревоги из новокузнецкого детского сада поступил на пульт вневедомственной охраны поздно вечером. Когда бойцы Росгвардии прибыли к дошкольному заведению, их встретила сторож садика. Женщина объяснила, что услышала, как в здании разбилось стекло, а потом заметила в садике незнакомца. Гвардейцы тут же принялись осматривать помещения садика. Когда они дошли до разбитого окна, из него выпрыгнул мужчина и попытался скрыться. Однако убежать от стражей порядка ему не удалось: мужчину задержали и надели на него наручники.

Злоумышленником оказался 41-летний новокузнечанин, который находился в федеральном розыске. Он уже был не раз судим за кражи, а теперь вот решил разбить стекло и побывать в детсаде. Мужчина был пьян и так и не смог внятно объяснить, зачем ему это было нужно.

Вскоре на место преступления прибыли сотрудники полиции – им-то бойцы Росгвардии и передали рецидивиста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове из-за ярмарки ограничат проезд и стоянку
Кемеровчане смогут попробовать блюда немецкой кухни
В Кемерове продолжается осенняя уборка
В Кемерове прошел патриотический субботник
Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников
За неделю более 15 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ
Рядом с элитными кемеровскими новостройками ночью горел частный дом
Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре
Житель Кемерова нашел возле рынка опасный баллон
В Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на животе
В Топках реконструируют памятник землякам, павшим в Великой Отечественной войне
Житель Кузбасса из-за выпивки сбросил собутыльника с балкона
«Людей плохо информируют о действиях местных властей»: Сергей Цивилев совершил объезд Топкинского района
В Кузбассе охранник два года платил за сотрудничество директору санатория
В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной
Житель Кузбасса разгромил автомат с игрушками гвоздодером
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
В Кузбассе рецидивисты обворовывали и сжигали дачные дома
В Новокузнецке школьницы помогли пятилетнему ребенку вернуться домой
Пьяный житель Мысков вызвал полицейских, чтобы уехать с ними домой
Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя
В Кузбассе ищут мошенницу, обманувшую пятерых на полмиллиона рублей
В ГИБДД Кемерова рассказали о состоянии сбитой троллейбусом девушки
В Кемерове припаркованный на путях автомобиль парализовал движение трамваев