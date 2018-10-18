2018-10-18T06:48:01+03:00
Общество

Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, какие вредные примеси содержались в воздухе Кузбасса в сентябре
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровскйи гидрометцентр опубликовал данные за сентябрь о загрязнении атмосферного воздуха в городах Кузбасса. Как следует из отчета, почти в каждом кузбасском городе превышены показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) тех или иных веществ.

Так, в Рудничном районе Кемерова в один из дней предельная концентрация формальдегида составила 1,7 ПДК, а в Центральном и Кировском районах трижды за месяц жители страдали от повышенного уровня загрязнения воздуха оксидом углерода. Считается, что источником загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода является автотранспорт и печное отопление частного сектора.

В Новокузнецке почти во всех районах города отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферы фторидом водорода (до 3,4 ПДК). В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах до 2,2 ПДК доходил уровень загрязнения атмосферы пылью, а в Орджоникидзевском районе – сероводородом.

- Также были зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха фенолом и формальдегидом. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,2 ПДК, - сообщает пресс-служба Кемеровского гидрометцентра.

В Прокопьевске же в основном фиксировался повышенный уровень пыли – до двух ПДК.

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