Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре
Кемеровскйи гидрометцентр опубликовал данные за сентябрь о загрязнении атмосферного воздуха в городах Кузбасса. Как следует из отчета, почти в каждом кузбасском городе превышены показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) тех или иных веществ.
Так, в Рудничном районе Кемерова в один из дней предельная концентрация формальдегида составила 1,7 ПДК, а в Центральном и Кировском районах трижды за месяц жители страдали от повышенного уровня загрязнения воздуха оксидом углерода. Считается, что источником загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода является автотранспорт и печное отопление частного сектора.
В Новокузнецке почти во всех районах города отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферы фторидом водорода (до 3,4 ПДК). В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах до 2,2 ПДК доходил уровень загрязнения атмосферы пылью, а в Орджоникидзевском районе – сероводородом.
- Также были зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха фенолом и формальдегидом. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,2 ПДК, - сообщает пресс-служба Кемеровского гидрометцентра.
В Прокопьевске же в основном фиксировался повышенный уровень пыли – до двух ПДК.