2018-10-18T07:22:35+03:00
Происшествия

Рядом с элитными кемеровскими новостройками ночью горел частный дом

Фото ночного пожара очевидцы выложили в сеть
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Кемерове случился пожар. В Центральном районе, рядом с новостройками на Притомском проспекте загорелся частный дом.

На фото, которое выложили очевидцы пожара, видно, что небольшой частный домик находится рядом с новостройками и стройплощадкой, которая расположилась за забором. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре в частном доме поступил в 22:12, и к месту пожара тут же выдвинулись 15 спасателей и 4 единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения горела обрешетка крыши дома открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели потолок и стены на площади пять квадратных метров.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем на кухне – именно там обнаружены наибольшие повреждения. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове из-за ярмарки ограничат проезд и стоянку
Кемеровчане смогут попробовать блюда немецкой кухни
В Кемерове продолжается осенняя уборка
В Кемерове прошел патриотический субботник
Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников
За неделю более 15 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ
Формальдегид, сероводород и пыль: чем дышали кузбассовцы в сентябре
В Кузбассе пьяный рецидивист забрался ночью в детский сад
Житель Кемерова нашел возле рынка опасный баллон
В Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на животе
В Топках реконструируют памятник землякам, павшим в Великой Отечественной войне
Житель Кузбасса из-за выпивки сбросил собутыльника с балкона
«Людей плохо информируют о действиях местных властей»: Сергей Цивилев совершил объезд Топкинского района
В Кузбассе охранник два года платил за сотрудничество директору санатория
В Кемерове вор прятался от полицейских в шкафу возлюбленной
Житель Кузбасса разгромил автомат с игрушками гвоздодером
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
В Кузбассе рецидивисты обворовывали и сжигали дачные дома
В Новокузнецке школьницы помогли пятилетнему ребенку вернуться домой
Пьяный житель Мысков вызвал полицейских, чтобы уехать с ними домой
Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя
В Кузбассе ищут мошенницу, обманувшую пятерых на полмиллиона рублей
В ГИБДД Кемерова рассказали о состоянии сбитой троллейбусом девушки
В Кемерове припаркованный на путях автомобиль парализовал движение трамваев