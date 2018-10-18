Рядом с элитными кемеровскими новостройками ночью горел частный дом

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-18T07:22:35+03:00

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Минувшей ночью в Кемерове случился пожар. В Центральном районе, рядом с новостройками на Притомском проспекте загорелся частный дом.

На фото, которое выложили очевидцы пожара, видно, что небольшой частный домик находится рядом с новостройками и стройплощадкой, которая расположилась за забором. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре в частном доме поступил в 22:12, и к месту пожара тут же выдвинулись 15 спасателей и 4 единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения горела обрешетка крыши дома открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели потолок и стены на площади пять квадратных метров.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем на кухне – именно там обнаружены наибольшие повреждения. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.