Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников
Жительница Кузбасса, ставшая жертвой группового изнасилования, попросила не лишать своих обидчиков свободы. Именно поэтому трое мужчин получились условное наказание.
Инцидент случился минувшим летом. Жительница Топкинского района подошла к своим знакомым – молодым людям в возрасте от 19 до 21 года, побеседовала с ними и отправилась домой. Молодые люди в тот день выпивали, и самый младший из них, разгоряченный алкоголем, догнал девушку на пустыре, затащил ее в кусты и изнасиловал. Его друзья вскоре хватились юноши и отправились его искать, а когда нашли, не стали защищать девушку, а также совершили преступление. Позже молодые люди написали явки с повинной, а жертва преступления простила их. Решением суда юноши были приговорены к лишению свободы на четыре года – условно.
- При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: то, что фигуранты впервые привлекаются к ответственности, полностью признали вину и помогали следствию, а главное – позицию потерпевшей, которая сама попросила не лишать их свободы, - сообщает РИА-новости со ссылкой на осведомленный источник.
К слову, молодые люди извинились перед потерпевшей и возместили ей причиненный вред.