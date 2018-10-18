2018-10-18T07:51:55+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса попросила не лишать свободы своих насильников

Трое мужчин после группового изнасилования лишились свободы на четыре года условно
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса, ставшая жертвой группового изнасилования, попросила не лишать своих обидчиков свободы. Именно поэтому трое мужчин получились условное наказание.

Инцидент случился минувшим летом. Жительница Топкинского района подошла к своим знакомым – молодым людям в возрасте от 19 до 21 года, побеседовала с ними и отправилась домой. Молодые люди в тот день выпивали, и самый младший из них, разгоряченный алкоголем, догнал девушку на пустыре, затащил ее в кусты и изнасиловал. Его друзья вскоре хватились юноши и отправились его искать, а когда нашли, не стали защищать девушку, а также совершили преступление. Позже молодые люди написали явки с повинной, а жертва преступления простила их. Решением суда юноши были приговорены к лишению свободы на четыре года – условно.

- При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: то, что фигуранты впервые привлекаются к ответственности, полностью признали вину и помогали следствию, а главное – позицию потерпевшей, которая сама попросила не лишать их свободы, - сообщает РИА-новости со ссылкой на осведомленный источник.

К слову, молодые люди извинились перед потерпевшей и возместили ей причиненный вред.

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