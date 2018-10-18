В Кемерове прошел патриотический субботник

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-18T07:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе областного центра состоялся патриотический субботник. Как рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово, активисты района, школьники и волонтеры привели в порядок территории братских захоронений, воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях Кемерова, работников оборонного завода №392 (ныне - п/о «Прогресс»), погибших в 1943 году при взрыве, и работников оборонного завода №319 (завод «Коммунар»), погибших при изготовлении оборонной продукции в 1943 году.

Также в наведении порядка приняли участие волонтеры областного поискового отряда «Земляк» и активисты музея боевой славы школы №19. Они вымыли памятники, убрали опавшую листву, ветки и вывезли мусор.