2018-10-18T08:20:22+03:00
Общество

В Кемерове продолжается осенняя уборка

На улицах работает 83 единицы техники и 259 дорожных рабочих
Екатерина РОМАНОВА
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В городе Кемерово благоустроители и дорожные рабочие продолжают наводить порядок на улицах. Уборки проходят во всех районах. По информации городской мэрии, сегодня в дневную смену в мероприятиях задействовано 83 единицы спецтехники и 259 дорожных рабочих.

-Для эффективной очистки от мусора и опавшей листвы улично-дорожной сети областного центра применяются подметально-уборочные машины, тракторные щетки, погрузчики различных модификаций. На дорогах работают бригады очистки ливневой системы канализации. Специалисты используют илососы, а также каналопромывочную технику, - рассказали подробности в пре-службе Кемерова.

Основная задача, которая стоит перед дорожниками – навести в порядок парки и скверы, убрать опавшую листву с газонов и зеленых зон, а также очистить прилотковые части магистралей.

Также в столице Кузбасса круглосуточно работает телефон «горячей линии» МБУ «Кемеровские автодороги» 67-00-00, куда можно обратиться по вопросам текущего содержания дорог, парков и тротуаров.

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