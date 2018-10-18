В Кемерове из-за ярмарки ограничат проезд и стоянку

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-18T08:40:43+03:00

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В Кемерове 19 октября из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки ограничат проезд и стоянку автотранспорта. Запрет будет действовать с 06.00 до 15.00.

Движение транспорта будет ограничено по улице Ермака, 7 и проспекту Советскому около зданий №54 и №64. Также по указанным адресам с 06.00 до 15.00 19 октября будет запрещена стоянка автотранспорта, сообщили в кемеровском «Центре организации дорожного движения». Водителей просят подчиняться временным дорожным знакам.

Ярмарка будет посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Производители обещают широкий выбор продукции по сниженным ценам. Также кемеровчан будут угощать гречневой кашей с мясом и горячим чаем.