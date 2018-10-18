В Кемерове спасли запертую в квартире женщину с инсультом

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-18T09:08:44+03:00

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В Кемерове спасатели помогли пенсионерке, у которой случился инсульт. Пожилая женщина находилась одна дома.

В диспетчерскую «Кемеровской службы спасения» позвонила молодая девушка, которая сообщила, что не может открыть дверь квартиры, где живет ее тетя. Племянница пришла навестить родственницу, но квартира оказалась запертой изнутри. Из-за двери доносили стоны женщины.

Прибывшие на место специалисты службы спасения поднялись на балкон третьего этажа по трехколенной лестнице. В коридоре они обнаружили женщину, которая тяжело дышала. Пенсионерку подняли и донесли до кровати. Предварительно, у 73-летней кемеровчанки случился инсульт – женщину доставили в одну из городских больниц.