Житель Кемеровской области избивал 3-месячную дочь и жену топориком для мяса

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-18T10:22:32+03:00

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45-летний житель Беловского района в скором времени может лишиться свободы. Мужчину обвиняют в покушении на убийство маленького ребенка.

12 октября нынешнего года в одной из семей Беловского района разыгралась трагедия. 45-летний мужчина и его сожительница решили устроить застолье. Оба уже успели выпить спиртного, когда их 3-месячная дочь заплакала. Женщина сначала качала девочку в коляске, а потом взяла на руки, но та не успокаивалась. Тогда мужчина стал требовать, чтобы сожительница закрыла ребенку рот, а потом принялся бить супругу. Сначала он наносил удары руками, а потом схватил топорик для мяса и стал избивать им женщину. Несколько раз он попал по голове ребенку. Укрывшись от супруга, женщина попросила по телефону помощи у родственников. Те вызвали полицию, и лишь стражи порядка смогли утихомирить разошедшегося отца семейства.

Малютку доставили в больницу и оказали необходимую помощь – сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ее же отца, нигде не работающего, злоупотребляющего спиртным и ранее уже судимого, заключили под стражу.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Расследование уголовного дела продолжается.