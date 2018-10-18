Житель Междуреченска пойдет под суд за кражу Леди

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-18T10:31:21+03:00

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Кузбассовец может лишиться свободы на срок до шести лет за кражу. В скором времени он предстанет перед судом.

30-летняя жительница города Междуреченска пришла в полицию в слезах: из ее квартиры была похищена Леди, йоркширский терьер стоимостью 38 тысяч рублей. Но больше всего женщину расстраивала не материальная сторона, а утрата любимой собачки. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что к пропаже Леди причастен знакомый, не так давно побывавший у нее в гостях. Как оказалось, он решил украсть собачку, чтобы продать ее кому-нибудь. Мужчина дождался, когда знакомая уйдет из дома, по лестнице через балкон проник в квартиру и похитил собаку. От ее продажи он выручил всего 500 рублей. Терьера вернули законной владелице, а в отношении ее 31-летнего знакомого завели уголовное дело.

Теперь из-за Леди междуреченец рискует лишиться свободы на срок до шести лет.