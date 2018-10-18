В Кемерове арестовали маршрутки из-за шестимиллионного долга

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-18T10:40:24+03:00

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В Кемерове судебные приставы арестовали маршрутные такси, принадлежащие индивидуальному предпринимателю. Мужчина накопил более шести миллионов долгов по пятнадцати исполнительным производствам.

Исполнительное производство в отношении местного предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками, приставы возбудили еще в июне этого года. Дело в том, что руководитель предприятия задолжал физическому лицу 5 миллионов рублей. Также он накопил более миллиона долгов по налогам, госпошлинам и штрафам ГИБДД.

Тогда судебные приставы наложили арест на счета предпринимателя и ограничили его в выезде за границу. Но этих мер оказалось мало – долг практически не уменьшался. Поэтому госслужащие наложили арест на несколько автобусов. Имущество было оставлено на ответственное хранение должнику, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Теперь, если предприниматель не погасит долг, его имущество будет передано на реализацию.

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