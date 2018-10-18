За год четверо жителей Кузбасса совершили кражи из гаражей на 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-18T10:48:55+03:00

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В Кемеровской области расследовано уголовное дело в отношении участников организованной преступной группировки, совершивших кражи на сумму более 3,5 миллиона рублей.

В июле 2016 года неоднократно судимый житель Нового городка предложил троим знакомым создать группу. Все вместе они в течение года отмычками вскрывали гаражи на территории Белова и Новокузнецка и похищали оттуда мотоциклы, велосипеды, комплекты колес и автомобильные запчасти, хранившуюся компьютерную, бытовую технику, электрооборудование, инструменты и другое ценное имущество. Когда подельники вошли во вкус, они украли с одного из складов грузовик, наполненный сигаретами, а потом с территории угольного предприятия угнали самосвал. В одном из случаев главарь банды установил на автомобиль Mercedes-Benz GPS-трекер, продал иномарку новокузнечанке, а потом отследил местонахождение машины и угнал ее.

В общей сложности ущерб от действий преступной четверки превысил 3,5 миллиона рублей. к счастью, подельники успели продать не все украденное, и часть имущества удалось вернуть хозяевам.

Главарь группировки и один из подельников отказываются давать показания, а третий похититель чужого имущества заключил досудебное соглашение и дает показания. Увы, перед судом предстанут не все. Один из участников группировки скончался до судебного разбирательства.

Максимальное наказание за кражи составляет 10 лет лишения свободы.