Жительница Новокузнецка отдала лже-целительницам золотые украшения на 67 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-18T15:29:11+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали лжецелительниц, похитивших у местной жительницы золотые украшения на сумму 67 тысяч рублей.

26-летняя новокузнечанка очень переживала из-за того, что ее мама в последнее время плохо себя чувствовала. Однажды к ней, погруженной в свои мысли, на улице подошли две женщины. Они попросили показать, где находится роддом, а потом завели разговор с девушкой. Неожиданно одна из незнакомок заявила, что на семью новокузнечанки наложена порча, и именно поэтому так страдает ее мать. Девушка удивилась, ведь она не говорила женщинам про самочувствие мамы! Поэтому, помня о «сверхспособностях» цыган согласилась пройти обряд очищения.

Девушка пригласила незнакомок домой, своими руками отдала им для очищения все золото, которое было в доме и стакан воды. Для завершения ритуала они се вместе вышли на улицу, там девушка села в автобус, доехала до остановки, где ее должны были ждать целительницы. И, разумеется, никого там не застала. Только тут она поняла, что стала жертвой обмана.

Впрочем, сотрудники полиции вскоре задержали лже-целительниц и даже изъяли у них похищенное золото. Сейчас обе женщины – до суда – находятся под стражей, чтобы больше никого не смогли обмануть.