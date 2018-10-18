Многодетная Нимфа из Белова хранила наркотики в баночке из-под детского питания

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-18T12:53:31+03:00

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Жительница города Белово с красивый прозвищем Нимфа занималась совсем некрасивыми делами: она торговала наркотиками. За это мать троих детей три года и шесть месяцев проведет в колонии общего режима.

32-летнюю жительницу Белова многие ее знакомые называли Нимфой, а все потому, что она, мать троих детей, занималась сбытом наркотиков. Женщина делала закладки с «солью», которая действует на человеческий организм в десять раз губительней героина.

Задержать Нимфу с поличным удалось в один из дней, когда она на своем автомобиле въезжала в город. В машине женщина везла баночку из-под детского питания, в которой было не пюре, а «соль». Также в машине были электронные весы, упаковочный материал и несколько готовых доз наркотика. А позже – также в баночках из-под детского питания, но уже дома у Нимфы, были обнаружены еще несколько готовых для продажи доз. В общей сложности у женщины изъяли около 70 граммов запрещенного вещества. Многодетная мать во время следствия рассказала о других участниках сбыта наркотиков, поэтмоу уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

- После сбора доказательственной базы дело было направлено в суд, который назначил ей в качестве наказания три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Изъятые наркотики будут уничтожены.