В Кемерове столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус
В Кемерове в четверг во второй половине дня неподалеку от поста ГИБДД в Рудничном районе случилось ДТП.
ДТП на въезде в Кемерово.видео: vk.com
Два автомобиля – грузовой и микроавтобус – столкнулись на трассе неподалеку от въезда в город Кемерово со стороны Рудничного района. Очевидцы выложили страшные кадры видео с места ДТП. регистратор зафиксировал стоящие на разделительной полосе автомобили. У обоих повреждены передние части, при этом ни водителей, ни возможных пассажиров рядом нет.
Пользователи сети интернет отмечают, что ДТП случилось в солнечный сухой день, а что же будет, когда наступит поздняя осень с ее гололедом? При этом многие заметили, что водитель грузового автомобиля, возможно, не сильно пострадал, так как удар пришелся на левую часть кабины, в то время как руль расположен справа.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются, так же как и количество пострадавших,