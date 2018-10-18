В Кемерове столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-18T14:26:55+03:00

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В Кемерове в четверг во второй половине дня неподалеку от поста ГИБДД в Рудничном районе случилось ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673916" frameborder="0"></iframe> ДТП на въезде в Кемерово.видео: vk.com

Два автомобиля – грузовой и микроавтобус – столкнулись на трассе неподалеку от въезда в город Кемерово со стороны Рудничного района. Очевидцы выложили страшные кадры видео с места ДТП. регистратор зафиксировал стоящие на разделительной полосе автомобили. У обоих повреждены передние части, при этом ни водителей, ни возможных пассажиров рядом нет.

Пользователи сети интернет отмечают, что ДТП случилось в солнечный сухой день, а что же будет, когда наступит поздняя осень с ее гололедом? При этом многие заметили, что водитель грузового автомобиля, возможно, не сильно пострадал, так как удар пришелся на левую часть кабины, в то время как руль расположен справа.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются, так же как и количество пострадавших,