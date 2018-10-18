Скоростную электричку Новокузнецк – Чугунаш запустят 17 ноября

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-18T15:25:29+03:00

В этот же день будет открыт новый сезон в Шерегеше

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Скоростную электричку из Новокузнецка до Чугунаша запустят 17 ноября. В этот день в Шерегеше состоится открытие нового сезона.

В четверг губернатор Кемеровской области принял участие в межотраслевом совещании в Шерегеше, где обсуждалась готовность горнолыжного курорта к новому сезону.

«Подъемники, работа спасательных служб, транспортная доступность, водоснабжение поселка, а также безопасность объектов – все эти вопросы сейчас актуальны, им уделяем особое внимание.

Заявили, что Шерегеш курорт мирового уровня, теперь нужно соответствовать! Задачу поднять посещаемость комплекса до 3 миллионов туристов в год никто не снимал!» – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор добавил, что открытие сезона в этом году запланировано на 17 ноября. В этот же день будет запущена скоростная электричка Новокузнецк – Чугунаш, что сделает популярный кузбасский горнолыжный курорт еще доступнее для туристов.