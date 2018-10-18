Как охраняют школы и детские сады в Кузбассе
В Кузбассе 81 процент школ, детсадов, вузов и сузов оборудованы тревожными кнопками. 1238 образовательных учреждений охраняет Росгвардия. Безопасность на 455 образовательных объектах области обеспечивают частные охранные организации.
– Сотрудники Росгвардии входят в состав межведомственной комиссии, которая устанавливает состояние антитеррористической защищённости. Участвуют в разработке мер по повышению безопасности. На охраняемых объектах вневедомственная охрана регулярно проверяет работоспособность систем оповещения, проводит инструктажи с педагогическим составом по действиям при чрезвычайных ситуациях, – рассказали в областном управлении Росгвардии.
Системы видеонаблюдения установлены во всех школах и других учреждениях подведомственных департаменту образования и науки Кузбасса. Видеоконтроля нет в 13 процентах муниципальных образовательных организаций. Турникеты и электромагнитные замки на калитках в 40 процентах учреждений.
В 2019 году власти региона направят 70 миллионов рублей на обеспечение первоочередных мероприятий антитеррористической и пожарной безопасности в областных образовательных организациях. В прошлом году на эти цели было заложено 40 миллионов. Бюджетные деньги будут направлены на установку систем видеонаблюдения, модернизацию и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения, исправление нарушений пожарной безопасности.
По словам начальника департамента образования и науки Артура Чепкасова, чтобы полностью технически обезопасить все образовательные учреждения области необходимо 560 миллионов рублей.
Напомним, что накануне произошла трагедия в крымской Керчи. Студент четвертого курса пронес в колледж ружье и самодельные взрывные устройства. Молодой человек убил 20 человек и ранил еще 50.