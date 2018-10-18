Видео с бегавшими по Кемерову слонами попало в социальные сети

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-18T17:47:33+03:00

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Сбежали или просто гуляют? Такой вопрос задавали сегодня себе кемеровчане, увидевшие на улице города слонов. Огромные животные довольно резво шагали по улице, а один из них – который поменьше – даже немного шалил.

Кемеровчане в социальных сетях тут же принялись обсуждать гуляющих в парке слонов. Большинство сошлись во мнении, что повстречаться с такой громадиной на улице не хотелось бы. А кое-кто задал серьезный вопрос: как именно слоны оказались в парке? Неужели сбежали из цирка из-за плохого обращения, а их изловили и теперь ведут обратно?! А может, слонов украли, а теперь нашли и возвращают в цирк? Что же случилось на самом деле?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673940" frameborder="0"></iframe> По улдицам Кемерова бегает слоник.видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Ничего с нашими слонами не случилось, - рассказали администраторы цирка. – Никуда они не сбегали, и уж тем более никто с ними плохо не обращается. Слоны просто вышли на прогулку.

Как оказалось, звери-артисты завершили гастроли в Кемерове и собирались переезжать в Новокузнецк. А перед дальней поездкой им просто необходимо прогуляться, порезвиться и размять ноги. Именно поэтому слоники отправились в парк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673941" frameborder="0"></iframe> Как в басне: по Кемерову слонов водили.видео: vk.com, "Регион 42"

- У нас выступает Маргоша, еще слоненок, так она вообще любит похулиганить, ведет себя как ребенок, даже во время выступлений! – рассказали в цирке. – Вот она-то, видимо, и удивила кемеровчан.