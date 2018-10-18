В Кемерове автобус перевернулся после столкновения с Mercedes

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-18T18:23:33+03:00

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В четверг, 18 октября, в Кемерове неподалеку от Сибтехсервиса столкнулись автобус с аншлагом маршрута №12 и Mercedes. По счастливой случайности никто не пострадал.

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Артур Мамедов

Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, водитель автобуса стал поворасивать налево, чтобы заехать на территорию Сибтехсервиса. В это же время по дороге ехала иномарка: водитель автомобиля Mercedes как раз собирался обогнать ПАЗ. Машины столкнулись. От удара автобус перевернулся на бок. К счастью, пассажиров в салоне в этот момент не было, поэтому никто не пострадал. Оба водителя не получили серьезных травм. Более того, по свидетельствам очевидцев, водитель легковушки после столкновения выбрался из своего авто и побежал помогать водителю автобуса. А для того, чтобы поставить ПАЗ на колеса, потребовалась помощь экскаватора.

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Артур Мамедов

Напомним, это не первый случай, когда автобус ложится на бок. Так, 17 октября водитель другого автобуса ПАЗ не справился с управлением. Автобус также оказался лежащим на боку посреди автодороги.