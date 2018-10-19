2018-10-19T03:24:56+03:00
Общество

Бухгалтер из Кемерова девять лет сама себе повышала зарплату

Женщина присвоила более трех миллионов рублей
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области вынесен приговор бухгалтеру реабилитационного центра, которая в течение девяти лет завышала себе зарплату.

Жительниц Ленинска-Кузнецкого работала бухгалтером социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних бухгалтером. Она искренне считала, что зарплата, которую получает, слишком скромная для ее обязанностей и потребностей. Не дожидаясь, когда руководство придет к такому же выводу, женщина стала понемногу делать себе прибавки. А чтобы скрыть преступление, она вносила фиктивные данные в отчетные документы. В течение девяти лет, пока ей удавалось скрывать аферу, женщина присвоила более трех миллионов рублей.

Преступление выявили следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России по Ленинску-Кузнецкому. После того, как преступление было доказано, женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Правда, отправится горе-бухгалтер туда лишь после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. Кроме того, мошенница должна будет возместить ущерб в размере более двух миллионов рублей.

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