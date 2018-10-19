В Кемерове на ходу загорелась маршрутка

СЕГОДНЯ 04:01 2018-10-19T04:01:50+03:00

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В пятницу, 19 октября, около семи часов утра в Кемерове на ходу загорелся автобус. Из-за ЧП некоторые не успели на работу вовремя

Очевидцы рассказали, что рано утром, как обычно, ждали своего автобуса – самого первого, который следует по маршруту 9т, однако далеко кемеровчанам уехать не удалось. В салоне автобуса, на крыше которого установлено газовое оборудование, в какой-то момент появился легкий запах горящего масла, потом он стал усиливаться, заморгал свет.

- Где-то между остановками СТО и ФПК, где находится автосалон, стало происходить что-то странное, - рассказывает очевидеца случившегося Вера Никитина. – В салоне вдруг запахло горящим, стал моргать свет, а потом из плафонов повалил дым. Нас всех высадили из автобуса.

Очевидеца ЧП отметила также, что водитель автобуса сам справился с задымлением. Пассажиры же, которых в утренний час было много, долго стояли в ожидании другого автобуса. И лишь когда он приехал, всех пересадили в другой автобус и доставили до места назначения.

Обстоятельства и причины задымления маршрутки уточняются.