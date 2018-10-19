«Русских там не ждут»: футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о загранице

СЕГОДНЯ 04:52 2018-10-19T04:52:07+03:00

Русский футболист рассказал о том, как ему живется и играется во Франции

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Александр Головин, футболист из Кузбасса, рассказал, как относятся к русским футболистам во Франции.

Полузащитнки «Монако, уроженец Кемеровской области Александр Головин, поделился со своими фанатами тем, как ему живется и играется во Франции. По словам футболиста, у французов предвзятое отношение к русским.

- Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов, -поделился мыслями Александр Головин. - Создается о нас впечатление о нас, что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

Немало дискомфорта доставляет и незнание языка. Как признался футболист, многие французы попросту проигнорируют любую фразу, обращенную к ним не на французском, а на английском языке.

- Английский слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу, - цитирует Головина издание sports.ru. - Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

Напомним, что Александр Головин на пять лет подписал контракт с футбольным клубом «Монако» 27 июля.