100 тысяч за суп: Жительница Мариинска заплатит за ожог дочери

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-19T05:43:22+03:00

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Прокурор города Мариинска взыскал с женщины, осужденной за жестокое обращение с ребенком, компенсации морального вреда – 100 тысяч рублей.

В 2016 году у 24-летней жительницы Мариинска родилась дочка. Однако это не стало для женщины стимулом жить нормальной жизнью и тем более ухаживать за ребенком. Полноценный сон, личная гигиена, своевременное питание, медицинская помощь – все это женщина попросту игнорировала в отношении ребенка. Более того, дома были антисанитарные условия, а о безопасности маленькой девочки никто и не думал.

В феврале 2018 года молодая мать оставила на полу кастрюлю с горячим супом. Любопытная малышка оказалась рядом и получила термический ожог. Тем не менее, мать не только не отвела ребенка к врачу, но и сама не стала лечить ребенка.

Сейчас мать лишена родительских прав, а опеку над девочкой взяла сестра женщины. Горе-мамаше назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. В свою очередь прокурор потребовал взыскать с матери компенсацию морального вреда в пользу маленькой дочки.

- Мариинский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры города Мариинска