2018-10-19T06:24:47+03:00
Общество

Засада: в новокузнецком подъезде встретились полицейские, приставы, алиментщик и его подруга

Преступную пару задержали возле дверей
Екатерина РОМАНОВА
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Засада: в новокузнецком подъезде встретились полицейские, приставы, алиментщика и его подругаЗасада: в новокузнецком подъезде встретились полицейские, приставы, алиментщика и его подругаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Парочка незаконопослушных сожителей попала в засаду, которую им устроили судебные приставы и сотрудники полиции. Мужчина задолжал крупную сумму по алиментам, а женщина разыскивалась по подозрению в преступлении.

Сотрудники отдела судебных приставов по городу Новокузнецку долгое время разыскивали одного из горожан: мужчина задолжал более 100 тысяч рублей по алиментам и при этом скрывался. Узнав, где алиментщик фактически проживает, приставы отправились к нему в гости. Зайдя в подъезд, приставы увидели людей в форме: сотрудники полиции, как оказалось, пришли в ту же квартиру, но к сожительнице алиментщика. Женщину разыскивали по подозрению в совершении преступления.

Приставы и полицейские дождались, когда парочка появилась в подъезде и задержали их. Алиментщика увезли в отдел судебных приставов. Сейчас он привлечен к административной ответственной и в течение 40 часов должен выполнять обязательные работы. Его же сожительница отправилась в отдел полиции, и теперь ее судьбу решит суд.

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