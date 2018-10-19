Поджог пятиэтажки в Новокузнецке: пожарные спасли двух детей и двух взрослых
В Новокузнецке вечером четверга неизвестный поджог пятиэтажный многоквартирный дом. Из горящего здания пожарные спасли двух маленьких детей и двух взрослых.
Сигнал о пожаре в жилом доме на проспекте Дружбы поступил в оперативные службы города в 22.09. на место выдвинулись пять пожарных машин и 15 спасателей.
- На момент прибытия первого подразделения в подъезде было сильное задымление. Специалисты вывели из квартиры на пятом этаже четырех человек, в том числе двух маленьких детей, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По информации ведомства, очаг возгорания находился между третьим и четвертым этажами. В результате в распределительной коробке обгорел кабель на площади пяти погонных метров.
Предварительно установлено, что причиной пожара стал поджог. Происшествие ликвидировали в 22.22.