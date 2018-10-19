Инспекторы проверят кемеровских водителей на трезвость

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-19T07:03:33+03:00

С начала 2018 года инспекторы отстранили от управления автомобилями почти 1600 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Кемерове сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут 19, 20 и 21 октября.

Массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей пройдут в вечернее время в разных районах города. Как отметили в кемеровской ГИБДД, с начала 2018 года инспекторы отстранили от управления автомобилями почти 1600 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде и отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

За пьяную езду водителей не только наказывают рублем (штраф 30 тысяч рублей), но и лишают прав на срок от полутора до двух лет.

В городской ГИБДД просят кемеровчан не оставаться равнодушными к пьянству за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые на дороге ведут себя неадекватно.