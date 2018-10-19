Иномарка с начинающим водителем опрокинулась на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-19T07:43:36+03:00

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Иномарка с начинающим водителем опрокинулась на трассе в Тяжинском районе. В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 514 километре автодороги Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск около 20.30 18 октября. Здесь 25-летняя девушка, управлявшая Mitsubishi Lancer, съехала в кювет – машина перевернулась.

– Предварительно установлено, что водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и слетела в кювет. После этого машина перевернулась. Девушка получила легкие травмы, она находится на амбулаторном лечении, – сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что в аварии также травмировалась 60-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу с травмами. Примечательно, что у водителя практически нет опыта вождения – девушка получила права месяц назад.