К Новому году памятники в Новокузнецке утеплятся шарфами

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-19T08:17:27+03:00

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В администрации города Новокузнецка предложили концепцию новогоднего оформления города. Среди прочих предложений – «утеплить» городские статуи.

Новый год не за горами, а это значит, что совсем скоро на улицах городов и сел появятся наряженные елочки, зажгутся праздничные гирлянды, а новогодняя символика будет создавать горожанам хорошее настроение. В Новокузнецке, например, помимо праздничных баннеров предложили творчески подойти к украшению города: утеплить городские памятники яркими шарфиками с городской символикой. Такой ход, безусловно, создаст хорошее настроение, а сами арт-объекты станут центрами повышенного внимания. Наверняка, каждому захочется сфотографироваться со статуей в шарфе!

Фото: Новокузнецкий городской комитет градостроительства и земельных ресурсов.

Концепцию новогоднего оформления разработал главный художник города Илья Храбрый. Основные два цвета – красный и белый, а среди традиционных праздничных элементов используются знаковые для города символы: очертания Кузнецкой крепости, памятника Дружбы народов, башня с часами в Кузнецком районе – все то, что создает особый городской новокузнецкий стиль.