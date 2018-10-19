В пожаре под Кемеровом погибла 62-летняя женщина
Ночью в Кемеровском районе загорелся частный дачный дом. В результате ЧП погибла 62-летняя хозяйка жилища.
Пожар произошел в садовом сообществе в деревне Журавлево. Сигнал о возгорании в доме на улице Зеленой поступил в оперативные службы в 02.00 18 октября. На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось лишь через два часа – в 04.08, сообщили в чрезвычайном ведомстве региона.
Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.
После тушения пожара в доме было обнаружено тело 62-летней хозяйки, написал «Правоохранительный портал Кузбасса». Обстоятельства пожара и гибели пенсионерки устанавливают следователи.