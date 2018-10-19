2018-10-19T08:32:17+03:00
Происшествия

В пожаре под Кемеровом погибла 62-летняя женщина

Ночью загорелась дача пенсионерки
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Частный дом загорелся в деревне ЖуравлевоЧастный дом загорелся в деревне ЖуравлевоФото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

Ночью в Кемеровском районе загорелся частный дачный дом. В результате ЧП погибла 62-летняя хозяйка жилища.

Пожар произошел в садовом сообществе в деревне Журавлево. Сигнал о возгорании в доме на улице Зеленой поступил в оперативные службы в 02.00 18 октября. На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось лишь через два часа – в 04.08, сообщили в чрезвычайном ведомстве региона.

Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 62-летней хозяйки, написал «Правоохранительный портал Кузбасса». Обстоятельства пожара и гибели пенсионерки устанавливают следователи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24