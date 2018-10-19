В Кемерове водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-19T08:46:25+03:00

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В Кемерове водитель Kia Picanto сбил 85-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Авария произошла вечером 18 октября на улице Терешковой, 39/5 неподалеку от ТЦ «Сити Дом».

- Мужчина 49 лет, управлявший Kia Picanto, двигался по улице Терешковой со стороны 62-го проезда в сторону проспекта Химиков. Предварительно известно, что он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм 85-летний пешеход скончался. В ГИБДД добавили, что на одежде пенсионера не было световозвращающих элементов – впрочем, это не является нарушением в пределах городской черты, а носит лишь рекомендательный характер.

В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными во время езды в темное время суток – соблюдать скоростной режим и сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов.