В пяти магазинах Кузбасса торговали поддельной одеждой

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-19T09:09:05+03:00

Больше всего некачественного товара выявили в Новокузнецке и Кемерове

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В пяти магазинах Кемеровской области обнаружили контрафактную одежду и обувь. Больше всего нелицензированных товаров нашли на полках магазинной Новокузнецка и Кемерова.

Сотрудники Кемеровской таможни, полиции и Роспотребнадзора проверили магазины сразу в нескольких городах Кузбасса – Междуреченске, Осинниках, Новокузнецке, Кемерове, Киселевске и Прокопьевске. Также проверка затронула Прокопьевский район. По ее результатам оказалось, что в пяти торговых точках продавали контрафактные товары – было выявлено около 400 единиц.

– Так, из магазина в Новокузнецке кузбасские таможенники и полицейские изъяли больше 200 единиц одежды с незаконно нанесенными на нее товарными знаками Adidas и Reebok. В кемеровской торговой точке должностные лица таможни и сотрудники полиции обнаружили 120 единиц одежды и пар обуви, маркированных товарными знаками Adidas, Reebok и Nike, – сообщили в Кемеровской таможне.

В ведомстве уточнили, что в остальных городах также был выявлен контрафакт, но в меньшем количестве. В отношении владельцев магазинов возбудили дела об административных правонарушениях за незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг.