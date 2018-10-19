2018-10-19T10:27:30+03:00
Общество

В Кузбассе обсудили ситуацию с тремя долгостроями

Речь идет ЖК «Старт», «Крылья» и «Датский двор»
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Власти Кузбасса обсудили ситуацию с тремя долгостроями, которые находятся на территории областного центра. На рабочем совещании во главе с заместителем губернатора по строительству шла речь о жилых комплексах «Старт», «Крылья» и «Датский двор».

Поводом для встречи администрации с руководством «Единой строительной компании», которая является генеральным подрядчиком упомянутых жилых комплексов, стали многочисленные обращения граждан – всего их поступило больше 80. Дольщики пожаловались на затягивание строительства ЖК «Старт» на улице Тухачевского, 29б, срок ввода в эксплуатацию которого март 2019 года.

На встрече руководитель инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Евгений Дудаков сообщил, что ведомство проводит регулярные осмотры стройплощадки.

- В момент очередного осмотра по обращению дольщиков сотрудниками инспекции установлено, что на объекте кирпичная кладка наружных стен выполнена на 95 процентов, ограждения лоджий - на 65 процентов. Строительно-монтажные работы жилого комплекса «Старт» осуществляются с отставанием от графика, - сказал Дудаков.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, в свою очередь, заверил, что администрация совместно с генеральным подрядчиком примет все необходимые меры, чтобы права дольщиков были соблюдены, и люди получили свои квартиры.

- Что касается «Датского двора» муниципалитету и генподрядчику поручено в течение месяца достроить жилой комплекс: провести тепло и подключить к водоснабжению, - добавил Орлов.

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