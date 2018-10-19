2018-10-19T10:59:32+03:00
Происшествия

В Новокузнецке загорелось здание КемГУ

На месте работал 21 спасатель
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Поздно вечером 18 октября произошел пожар в Новокузнецком институте-филиале Кемеровского государственного университета. В ликвидации ЧП участвовал 21 спасатель.

Сигнал о возгорании в образовательном учреждении на улице Циолковского поступил в оперативные службы города в 23.18. На место выехали шесть пожарных расчетов.

- На момент прибытия первого подразделения было задымление в актовом зале, который располагается на втором этаже здания. В результате пожара обгорела паркетная доска сцены на площади пять квадратных метров, - рассказали «Комосольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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