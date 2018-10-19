2018-10-19T11:36:18+03:00
Происшествия

Жительница Кемерова украла 24 миллиона рублей и шесть лет скрывалась от полиции

Год назад кемеровчанка сдалась правоохранителям Москвы
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемерове местная жительница оформила фиктивные займы на 24 миллиона рублей и скрылась от правоохранителей. Спустя шесть лет бегства женщина сама явилась в полицию.

Следствие установило, что 56-летняя кемеровчанка, являясь руководителем отделения потребительского кооператива «Единство», с мая 2007 по февраль 2008 года оформила свыше 400 фиктивных договоров займов на незнакомых ей лиц. Общая сумма займов составила 24 миллиона рублей.

Поскольку отделение кооператива арендовало помещение в кемеровской поликлинике №5, женщина обманом привлекла к займам сотрудников и посетителей медучреждения.

- Она предлагала им для возможного выигрыша дорогого фильтра для воды заполнить анкеты, в которых указывались паспортные данные. Затем она включала их в фиктивные договоры займа и похищала деньги, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В 2012 году женщина была объявлена в уголовный розыск. В это время она находилась за пределами Кемеровской области – проживала в Москве. После пяти лет бегства сентябре 2017 года женщина сама явилась в полицию столицы. Оттуда ее этапировали в Кемеровскую область и предъявили обвинение в мошенничестве. Уголовное дело в отношении кемеровчанки передано в суд.

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