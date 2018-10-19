В Новокузнецке восьмиклассник попал в реанимацию после отравления алкоголем

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-19T13:29:30+03:00

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В Новокузнецке 14-летний подросток попал в реанимацию после распития спиртного в компании друзей. Спиртное школьникам приобрела неизвестная женщина – сейчас ее разыскивает полиция.

В полицию поступил сигнал от работника одной из городских больниц. Он сообщил, что в больницу был доставлен подросток с отравлением алкоголем.

Полицейские выяснили, что 15 октября пятеро школьников сняли квартиру для вечеринки. Купить алкоголь самостоятельно подростки не могли, поэтому обратились с этой просьбой к прохожей. В супермаркете на улице Кирова женщина купила для них 10 бутылок пива и бутылку виски. Во время вечеринки восьмикласснику стало плохо – его срочно доставили в реанимацию, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас доброжелательницу, купившую алкоголь подросткам, разыскивают сотрудники ПДН. Всех, кто видел женщину около 15.00 15 октября в супермаркете на улице Кирова, просят позвонить по телефону в Новокузнецке 8-(3843)-57-44-02.

Также решается вопрос о привлечении родителей каждого из подростков к административной ответственности.